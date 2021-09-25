Adana Demirspor 4-0 Gaziantep FK (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Yunus Akgün, 65. dakikada kendi ağlarını sarsan Steven Caulker, 78. dakikada Mario Balotelli ve 85. dakikada penaltıdan Assombalonga'dan geldi.

Geçtiğimiz hafta gol attıktan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a "benim beynim var" şeklinde hareket yapan Mario Balotelli, Adana Demirspor taraftarlarından yoğun ilgi gördüğü maçta 81. dakikada alkışlarla oyundan çıktı. İtalyan oyuncu, bu sezon 3 gol ve 2 asistlik performansa ulaşırken, takımının en çok skor katkısı veren oyuncusu oldu.

Çte yandan Gaziantep FK, ilk dört dış saha maçından 1 puan çıkararak, bu süreçte en az puan topladığı Süper Lig sezonunu yaşamış oldu.

Bu sonucun ardından sezonun 2. galibiyetini alan Adana Demirspor, 3 beraberliğiyle birlikte puanını 9'a yükseltti. 3 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacakken, Gaziantep FK evinde Altay'ı konuk edecek.

