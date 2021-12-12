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Adana Demirspor 90+3'te altın buldu!

12.12.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Adana Demirspor 90+3'te altın buldu!

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor kozlarını paylaştı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adana Demirspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+3'te Benjamin Stambouli kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 23 yaparken, son 5 maçın 4'ünden puan çıkarmasını bildi. Giresunspor ise 19 puanda kaldı ve 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Giresunspor sahasında Altay'ı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Giresunspor
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