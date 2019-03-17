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Adana Demirspor'a yenilen Manisaspor, 3. Lig'e düştü

FUTBOL HABERLERİ  | 17.03.2019 17:23 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor'un ligin bitime 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Adana Demirspor'a yenilen Manisaspor, 3. Lig'e düştü

Geçtiğimiz yıl 1. Lig'den 2. Lig'e düşen ve eksi 15 ceza puanının yanında transfer yasağı da getirilen Manisaspor ligin bitimine 7 hafta kala Gaziantepspor'dan sonra 3. Lig'e düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Manisaspor 1 - 2 Adana Demirspor

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Hasbi Dede, Sedat Yavanoğlu, Hasan Erdoğan

Manisaspor: Deniz Çörtlen, Berk Cambaz, İlkay Gül, Ömer Buğdaycı, Kemal (Muhammed Furkan dk. 90), Cevdet Enes, Gökhan (Furkan Parsak dk. 46), Atakan (Anıl dk. 68), Mehmet Can, Bayram, Fatih
Ankara Demirspor: Zeki, Hüseyin, Ramazan, Akın (Vural Koçaslan dk. 90+1), Orhan (Murat dk. 26), Safa Ali, Serkan, Burak (Ozan dk. 80), Hakan, Serkan, Tahir Babaoğlu

Goller: Furkan Parsak (dk. 78) (Manisaspor), Tahir Babaoğlu (dk. 55 pen. ve 87) (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: Berk, Ömer Buğdaycı, Fatih (Manisaspor), Hüseyin, Burak, Murat (Ankara Demirspor)

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