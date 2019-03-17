Adana Demirspor'a yenilen Manisaspor, 3. Lig'e düştü

Geçtiğimiz yıl 1. Lig'den 2. Lig'e düşen ve eksi 15 ceza puanının yanında transfer yasağı da getirilen Manisaspor ligin bitimine 7 hafta kala Gaziantepspor'dan sonra 3. Lig'e düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Manisaspor 1 - 2 Adana Demirspor

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Hasbi Dede, Sedat Yavanoğlu, Hasan Erdoğan

Manisaspor: Deniz Çörtlen, Berk Cambaz, İlkay Gül, Ömer Buğdaycı, Kemal (Muhammed Furkan dk. 90), Cevdet Enes, Gökhan (Furkan Parsak dk. 46), Atakan (Anıl dk. 68), Mehmet Can, Bayram, Fatih

Ankara Demirspor: Zeki, Hüseyin, Ramazan, Akın (Vural Koçaslan dk. 90+1), Orhan (Murat dk. 26), Safa Ali, Serkan, Burak (Ozan dk. 80), Hakan, Serkan, Tahir Babaoğlu

Goller: Furkan Parsak (dk. 78) (Manisaspor), Tahir Babaoğlu (dk. 55 pen. ve 87) (Ankara Demirspor)

Sarı Kartlar: Berk, Ömer Buğdaycı, Fatih (Manisaspor), Hüseyin, Burak, Murat (Ankara Demirspor)

