Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı: Gulbrandsen Cluj maçının ardından takımdan ayrılacak

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Adana Demirspor 0-0'ın rövanşında sahasında Cluj ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele öncesi konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

AYRILIĞI DUYURDU

Sancak, yaptığı açıklamada "Zor bir maç, kolay bir maç değil. Zor bir takım ama inşallah biz tur atlayacağız." derken, maç sonu Gulbrandsen'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

"MAÇTAN SONRA AYRILACAK"

Murat Sancak, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bugün mesela maçtan sonra Gulbrandsen bizden ayrılacak. Bir tane santrforla bir ay uğraştık, olmadı. Başka bir santrfor, bir stoper gelecek. Onyekuru'un gidişine bağlı belki bir sol kanat olacak" sözlerini kullandı.

