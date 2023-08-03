SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı: Gulbrandsen Cluj maçının ardından takımdan ayrılacak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı: Gulbrandsen Cluj maçının ardından takımdan ayrılacak

03.08.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcu Gulbrandsen'in karşılaşmanın ardından takıma veda edeceğini duyurdu. İşte detaylar...

Fredrik Gulbrandsen

Fredrik Gulbrandsen

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Adana Demirspor 0-0'ın rövanşında sahasında Cluj ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele öncesi konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:00 90+3'
Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor
1 - 1
CFR Cluj CFR Cluj

AYRILIĞI DUYURDU

adana-demirspor-baskani-murat-sancak-aa-1771981

Sancak, yaptığı açıklamada "Zor bir maç, kolay bir maç değil. Zor bir takım ama inşallah biz tur atlayacağız." derken, maç sonu Gulbrandsen'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

"MAÇTAN SONRA AYRILACAK"

adana-demirsporda-fredrik-gulbrandsen-deprem-sonrasi-travma-yasiyorum-1675844161945

Murat Sancak, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bugün mesela maçtan sonra Gulbrandsen bizden ayrılacak. Bir tane santrforla bir ay uğraştık, olmadı. Başka bir santrfor, bir stoper gelecek. Onyekuru'un gidişine bağlı belki bir sol kanat olacak" sözlerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
Tirana-Beşiktaş maçı öncesi saha karıştı! Hakem oyuncuları sahadan çektiTirana-Beşiktaş maçı öncesi saha karıştı! Hakem oyuncuları sahadan çekti
Kente bile gelmişti! Samsunspor Juve'nin yıldızından vazgeçtiKente bile gelmişti! Samsunspor Juve'nin yıldızından vazgeçti
Anahtar Kelimeler:
transfer Murat Sancak son dakika Adana Demirspor UEFA s lig maç,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'
Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.