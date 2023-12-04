Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Burak Yılmaz iddialarına gülerek cevap verdi!

Trendyol Süper Lig'de son haftalara kötü bir form grafiği sergileyen Adana Demirspor'da Hollandalı çalıştırıcı Patrick Kluivert'ın takımdan ayrılmasına karar verildi. Bu ayrılıktan hemen sonra Burak Yılmaz iddiaları gündeme geldi.

SÖZLEŞME 2025 YILINA KADAR OLACAK

İtalya basınında Nicolo Schira'nın haberine göre; Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan bu konuyla ilgili açıklama geldi.

İDDİALARI YALANLADI

Burak Yılmaz iddialarına esprili bir şekilde yanıt veren Murat Sancak, "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" dedi.







