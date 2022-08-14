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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası konuştu:

14.08.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

(Mario Balotelli'nin transfer durumu) Şimdi biz bir tane santrafor alacağız. Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var. Ama gitmek isterse de zorla kimseyi tutamayız."

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin başka takımda oynamak istediği taktirde gitmekte özgür olduğunu söyledi.

Sancak, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası AA muhabirine, 3-0 lık galibiyet için takımını kutladığını söyledi.

Demir Grup Sivasspor'u da tebrik eden Sancak, "Takımımız, seyirciye keyifli bir maç izletti. İnşallah bundan sonra da devamı gelir, arzumuz bu yönde." dedi.

AA muhabirinin Mario Balotelli'nin transfer olma durumu ile ilgili sorusu üzerine Sancak, "Şimdi biz bir tane santrafor alacağız. Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var. Ama gitmek isterse de zorla kimseyi tutamayız. Neticede sözleşmesinde 'serbest kalma' maddesi var. Ödeyen takım alıp götürebilir eğer kendisi de gitmek isterse. Yapabilecek bir şey yok." ifadesini kullandı.

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