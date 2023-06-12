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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Fatih Terim için sözleri gündem oldu! "Eğer bize gelirse..."

12.06.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayarak büyük bir sürprize imza atan ve Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla beraber tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Adana Demirspor'da Murat Sancak katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Fatih Terim için sözleri gündem oldu! "Eğer bize gelirse..."

Bu sezon Süper Lig'i topladığı 69 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak A Spor'da katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsmi son günlerde Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Montella ile yola devam etmeyeceklerini açıklayan Sancak, Fatih Terim sorusuna da çarpıcı bir yanıt verdi.

AYRILIĞI DUYURDU

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Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurdu. Avrupa'da devam edecekleri için yeni teknik direktörün yabancı olacağını söyleyen Murat Sancak, Fatih Terim için de dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"FATİH TERİM'İ İSTER MİSİNİZ?"

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Kendisine yöneltilen 'Fatih Terim'i takımın başında ister misiniz?' sorusuna yanıt veren Sancak, "Fatih Terim'in bu saatten sonra başkanlık yapması gerek, gelse başkanlığı veririm ona. Fatih Hoca gibi bir değer bir daha gelir mi, gelir. Şampiyonlar Ligi'ni alacak bir Türk hoca onu geçmiş olur o kadar. İkinci bir Türk Hoca UEFA Kupası'nı alana kadar en değerlimiz Fatih Terim'dir" şeklinde konuştu.

Yunus Akgün için de konuşan Sancak, ''Büyük bir ihtimalle sağ ayaklı, sol kanat alacağız. Yunus Akgün bizim evladımız zaten.Galatasaray'ı değerlendirmeyecekse yok demeyiz. Hatta bir ara Dursun Başkan'a söylemiştim.'' dedi.

"BALOTELLI'YI PR İÇİN ALDIM"

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Balotelli transferine dair ise Sancak, ''Balotelli'yi aldığımda birçok insan eleştirdi beni. Ama ben oynatmak için almadım, PR için aldım. Benim PR'ıma bile katkı sağladı. Adana'ya katkı sağladı. Ama faydanlandık. 5-6 maç oynamadı, oynamış olsa gol kralı olacaktı.'' ifadelerini kullandı.

''BİZ SENİ ADANA'DA EVLENDİRİRİZ''

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''Svensson'un eşi depremden dolayı Adana'ya gelmek istemiyor." diyen Sancak "Ben kendisine söyledim, gelmiyorsa, "Biz seni Adana'da evlendiririz" dedim. Fenerbahçe'den bana ulaşan bir teklif yok. Herkesin bir değeri var ama ben bu kadroyu bozmak istemiyorum. 5 oyuncu alacağız. Takıma katkı sağlayacak, değer katacak oyuncu alacağız.'' dedi

YABANCI KURALI...

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Yabancı kuralını desteklemediğini dile getiren tecrübeli başkan, ''Yabancı kuralını desteklemiyorum keşke serbest olsa. O sistem hocaların elini kolunu bağlıyor.'' ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ!

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'e de değinen Murat Sancak ''Arda Güler, biraz daha güçlendiği zaman hayal bile edemezsin. Fiziksel olarak biraz gelişsin, muhteşem olacak. Avrupa'da gelecekte birçok kulüpte oynayabilir. İyi de para kazanacaklarını düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE'DEN ÖNCE GALATASARAY'DA İSTEDİ''

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"Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'den önce Galatasaray da istedi. Erden Timur arayıp indirim istedi. Fenerbahçe ile görüşüyoruz, Ali Başkan'a söz verdim dedim, öyle verdik yani.''

"GALATASARAY, ICARDI'Yİ 750 BİN EURO'YA GETİRDİ"

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"Onu çocuklara anlatsınlar, öyle para yok. Onu geç, onun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Onun ne olduğunu açıklamayayım, zor durumda kalmasınlar. 1 milyon 750, 2 milyon 750 bin de verirdim ben kiralama parası. O kadar değil"


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