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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün'e olay sözler! ''Ayıp ediyorsun...''

06.03.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanmış durumda. Galatasaraylı taraftarlar Yunus'un bu performansı karşısında büyük pişmanlık yaşıyor. Genç oyuncunun kulüpte kalması gerektiğini düşünenlerin sayısı fazla... Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yunus Akgün hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün'e olay sözler! ''Ayıp ediyorsun...''
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün hakkında hiç beklenmedik sözler söyleyen Sancak'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

"İYİ OYNA! AYIP EDİYORSUN..."

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Taraftarlardan gelen sorulara yanıt veren Sancak, "Yunus Akgün için Galatasaray 'a satın alma teklifi yapmadık. Buradan Yunus Akgün'e de mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna! Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun. Loic Remy'yi aldık, fırsat bulursa oynayacak ama bu takımda fırsat bulması da zor" dedi.

"CEZAM HAKSIZ YERE VERİLMEDİ"

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Adana Demirspor- Beşiktaş maçından sonra 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin ceza alan Akdeniz ekibinin başkanı, "Cezam haksız yere verilmedi. Hak ettim verildi canları sağ olsun" açıklamasında bulundu.

"ADANA DEMİRSPOR, LİGE ÇIKMASIN DİYE MUSKA YAPMIŞLAR"

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26 yıl alt liglerde mücadele eden takımı için konuşan Murat Sancak, "Adana Demirspor çıkmasın diye muska yapmışlar, saha çimlerinin altında 5-6 tane muska bulduk. Gelecek sezon kadınlara özel tribün yapılacak" diye konuştu.

Younes Belhanda, Samet Aybaba ve Fatih Terim hakkında ise Sancak, "Belhanda'dan memnunum. Belhanda'yı da çok severim. Samet Aybaba'yla aramızda bir sıkıntı yok. Bir daha Adana Demirspor'a gelir mi? Zor. Fatih Terim benim abimdir. Kendisini severim o da beni sever" ifadelerini kullandı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
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