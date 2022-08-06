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Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti

06.08.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'dan sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Berk ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Berk, geçmiş sezonlarda da Adana Demirspor'da kiralık olarak görev almıştı.

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