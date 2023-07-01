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Adana Demirspor bombayı patlatıyor! Mavi Şimşekler, dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getiriyor...

01.07.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Patrick Kluivert'ı getiren Adana Demirspor, transferde yine büyük oynuyor. Önceki sezonlarda kadrosuna Mario Balotelli, Artem Dzyuba ve Henry Onyekuru gibi yıldız isimleri katan Mavi Şimşekler, gelecek sezon tarihinde ilk kez mücadele edeceği Avrupa'da da adından söz ettirmek için dünyaca ünlü bir golcüyü radarına aldı. Adana Demirspor'un hedefinde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Cavani'nin olduğu ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren ve Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nu almasıyla birlikte tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıktan sonra koltuğu Patrick Kluivert'a emanet eden Mavi Şimşekler'in hedefindeki yıldız isim ortaya çıktı.

Daha önce kadrosuna kattığı futbolcularla adından oldukça söz ettiren Adana Demirspor, transferde büyük oynuyor.

CAVANI BOMBASI!

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Estadio Deportivo'nun haberine göre başkanlığını Murat Sancak'ın yaptığı Adana Demirspor, dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

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Haberin devamında Mavi Şimşekler'in, Uruguaylı yıldızın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Nando Guglielmone ile temasa geçtiği kaydedildi.

La Liga ekibi Valencia'da top koşturan ve maaşı oldukça yüksek olan oyuncunun, İspanya temsilcisinden bedavaya ayrılabileceği ifade edildi.

Geçen sezon Valencia formasıyla 28 resmi maça çıkan 36 yaşındaki yıldız, 7 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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