Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı öncesi büyük çıkmaz! Güntekin Onay çok şaşırdı: 'Böylesi 50 yılda bir olur!'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Adana Demirspor'da kaleci Ertaç Özbir, kaptan Benjamin Stambouli ve sol bek Kevin Rodrigues, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

FATURA AĞIR OLDU

Hafta içinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da görülen kırmızı kartların faturası ise ağır oldu.

ERTAÇ ÖZBİR CEZALI

Kırmızı kart gören diğer futbolcuların yanı sıra kaleci Ertaç Özbir de Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

KARACIC, TFF LİSTESİNDE YOK

Adana Demirspor'da kadroda bulunan kalecilerden Goran Karacic, TFF'ye bildirilen listede yer almadığı için siyah - beyazlılara karşı oynanacak maçta sahaya çıkamayacak.

MUHAMMADALIYEV, ERTELENEN TARİHTE OLMADIĞI İÇİN...

Mavi Şimşekler'in bir diğer kalecisi Shahrudin Mahammadaliyev ise ertelenen haftada Adana Demirspor'un futbolcusu olmadığı için Beşiktaş maçında oynayamayacak.

FORMA VEDAT KARAKUŞ'UN

Bu durum neticesinde Adana Demirspor'un 3 önemli kalecisi, hafta içinde oynanacak olan Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak. Üç ismin yerine ise 25 yaşındaki kaleci Vedat Karakuş'un forma giymesinin beklendiği kaydedildi.

ONAY: "50 YILDA BİR OLUR"

Öte yandan beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Adana Demirspor'daki kaleci çıkmazını "Futbolda 50 yılda bir kez yaşanabilecek bir durum." şeklinde değerlendirdi.

