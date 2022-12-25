Adana Demirspor'da Emre Akbaba şov yaptı şov! Galatasaraylı taraftarları pişman eden olay...

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında Emre Akbaba rüzgarı esti. 45 dakikada rakip kaleye 2 gol bırakan Emre Akbaba, Galatasaray taraftarına parmak ısırttı.
Emre Akbaba, bu sezon Spor Toto SüperLig'deki ilk gollerini VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaydetti. Mücadele yıldızlaşan tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.
Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a 500 bin Euro'ya transfer olan Emre Akbaba, gösterdiği performansla eski günlerinden esintiler sergiledi.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 43. dakikada Emre Akbaba attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 19. dakikada Fabio Borini'den geldi.