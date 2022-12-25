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Adana Demirspor'da Emre Akbaba şov yaptı şov! Galatasaraylı taraftarları pişman eden olay...

25.12.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile Faith Karagümrük karşı karşıya geldi. Galatasaray'dan ayrılarak Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba, karşılaşmanın ilk yarısında attığı 2 golle sosyal medyada gündem olmuş durumda

Adana Demirspor'da Emre Akbaba şov yaptı şov! Galatasaraylı taraftarları pişman eden olay...
Emre Akbaba

Emre Akbaba

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında Emre Akbaba rüzgarı esti. 45 dakikada rakip kaleye 2 gol bırakan Emre Akbaba, Galatasaray taraftarına parmak ısırttı.

45 DAKİKADA 2 GOL

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Emre Akbaba, bu sezon Spor Toto SüperLig'deki ilk gollerini VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaydetti. Mücadele yıldızlaşan tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

500 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU

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Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a 500 bin Euro'ya transfer olan Emre Akbaba, gösterdiği performansla eski günlerinden esintiler sergiledi.

MAÇ 2-1 SONUÇLANDI

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 43. dakikada Emre Akbaba attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 19. dakikada Fabio Borini'den geldi.


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