Adana Demirspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı

Adana Demirspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Akyüz bu sezon 25 maçta 10 gol - 2 asist, Rangel ise 7 maçta 1 gol'lük performans sergiledi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de oynadığı 28 maçta topladığı 52 puanla 3. sırada yer alıyor.

Mavi-beyazlılar, 29. hafta maçında Cumartesi günü Akhisarspor'un konuğu olacak.

