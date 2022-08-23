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Adana Demirspor'da Montella: ''Beğenmediğim olaylar yaşandı''

23.08.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'da Montella: ''Beğenmediğim olaylar yaşandı''

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-2 biten Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

"BEĞENMEDİĞİM OLAYLAR YAŞANDI"

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Deneyimli teknik adam, "Kora kor oynadığımız bir maç. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum, gurur duyuyorum onlarla. Beraberlik de yakalayabilirdik. İkinci yarıda bazı olaylar da yaşandı hiç hoşuma gitmeyen ama ben onları kendime saklıyorum. Takım ruhundan gerçekten hoşnut kaldım. Ama bazı gerilmeler oldu, futbolcularımızı fazla gerdiler. Beğenmediğim olaylar yaşandı. Ama takım ruhunu yansıttığımız için futbolcuları tebrik ediyorum." dedi

"JORGE JESUS BENİ SAKİNLEŞTİRDİ"

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Jorge Jesus hakkında konuşan Montella, "Jorge Jesus, deneyimli biri olduğu için maç sonunda beni sakinleştirdi" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Vincenzo Montella fenerbahçe
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