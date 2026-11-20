Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Bandırmaspor’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Fatih Karagümrük karşısında sahadan 4-0 mağlup ayrılan bordo-beyazlı ekipte, Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alındı. Yaşanan ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Bandırmaspor yönetimi, kulübün eski isimlerinden Mustafa İzgi ile anlaşmaya vardı.

BANDIRMASPOR’U YAKINDAN TANIYOR

Bandırmaspor camiasının yakından tanıdığı Mustafa İzgi, geçmiş dönemde bordo-beyazlı kulüpte futbolcu olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin ardından altyapı antrenörlüğü ve yardımcı antrenörlük görevlerinde de bulunan İzgi, Bandırmaspor’dan ayrılmasının ardından Menemen FK ve Karşıyaka’da antrenörlük deneyimi yaşadı. Bandırmaspor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Teknik Direktör Mustafa İzgi ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, Mustafa İzgi ve ekibine görevlerinde başarılar dilenirken, takıma sağlayacakları katkının önemine dikkat çekildi.