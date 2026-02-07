SPOR

Adana Demirspor'da tarihi karar! Kulübün yeni sahibi taraftar oldu: Şimşekler Grubu...

Mali krizle mücadele eden 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da tarihi bir karar alındı. Kulüp yönetiminin, taraftar grubu Şimşekler Grubu öncülüğünde oluşturulan yapıya devredildiği açıklandı.

Devrim Karadağ
  1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da yönetim değişikliği yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetimin Murat Sancak’tan devralındığı ve kulübün Şimşekler Grubu öncülüğünde oluşturulan yapıya geçtiği duyuruldu. Son iki yıldır ciddi mali sorunlarla mücadele eden Adana Demirspor, borç yükü, transfer kısıtlamaları ve puan silme cezaları nedeniyle zor bir süreçten geçiyordu. Ligde eksi 28 puanla son sırada yer alan mavi-lacivertli kulüpte yaşanan finansal sıkıntılar, sportif sonuçlara da olumsuz yansıdı.

"PROTOKOLLER TAMAMLANDI"

Kulüpten yapılan açıklamada, devrin "tarihi bir sorumluluk olduğu vurgulanarak, "Yaşasın Demirspor" kampanyası kapsamında kulübün devralınma sürecinin Murat Sancak ile yapılan protokoller sonucunda tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, Adana Demirspor’un taraftarının ve halkının yönetimine geçtiği ifade edildi.

GEÇİCİ YÖNETİM SÜRECİNDE BAŞKANLIK KOLTUĞU ERTAN ZEYBEK'E EMANET

Geçici yönetim sürecinde kulüp başkanlığı görevini Ertan Zeybek’in, başkan vekilliğini ise Mustafa Kemal Üstüner’in üstleneceği açıklandı. Yeni ve kalıcı yönetim oluşturulana kadar kulübün mali, idari ve sportif işleyişinin geçici yönetim tarafından yürütüleceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kulüpte dernekleşme ve demokratikleşme sürecinin başlatıldığı belirtilerek, mali disiplinin sağlanması, kurumsal yapının güçlendirilmesi, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modelinin oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kulübün mevcut borç durumu ve mali yapısına ilişkin detayların yapılacak incelemelerin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

"YENİDEN 'HALKIN TAKIMI'"

Kulüp yönetimi, camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak Adana Demirspor’un yeniden “Halkın Takımı” kimliğine kavuşması için sürecin birlikte yürütüleceğini vurguladı.

