Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi görüşme odasına davet edildi, beklenen imza için geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi yıldız golcü için yeni sözleşme teklifi geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli forvet takımda kalacak. Yönetim, yıldız golcü için harekete geçti, yeni sözleşmenin detayları belli oldu.

Taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'nin Galarasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilirken, sarı-kırmızılı yönetim yeni sözleşme için harekete geçti. Kontratı sezon sonunda bitecek olan ve senelik bonuslar dahil 10 milyon Euro ücret alan Arjantinli yıldız ile yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

ICARDI'YE 2+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; hem Tangocuyla hem de menajeriyle görüşmeler devam ederken, sarı-kırmızılı yönetimin, 7 milyon eurodan 2+1 yıllık yeni sözleşme önerdiği öğrenildi.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Devre arası transfer döneminde Juventus'un sezon başında da Milan'ın gündemine gelen Arjantinli süper starın da Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi.

Mauro'nun kısa süre içerisinde yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı golle Galatasaray forması altındaki 73'üncü sayısını kaydetmiş ve Gheorghe Hagi'ye ait olan rekoru kırarak sarı-kırmızılıların tarihindeki en golcü yabancı oyuncu olmuştu.

BU SEZON 12 GOLÜ VAR

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıktı.

Arjantinli forvet, 12 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Tecrübeli santrforun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.

