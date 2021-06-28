Adana Demirspor'dan Adem Ljajic atağı!

Beşiktaş formasıyla geçen sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Adem Ljajic, ligin ikinci bölümü itibariyle çıkışa geçmişti. Kartal, sezonu çifte şampiyon olarak kapatsa da takıma istikrarlı bir şekilde katkı sağlayamayan Sırp 10 numara, gözden çıkarıldı. Yönetim, yeni sezonda 3.5 milyon Euro kazanacak olan 29 yaşındaki futbolcunun menacerine ayrılık kararını iletmişti.

TEKLİF YAPILACAK

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Süper Lig ’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’un Ljajic transferi için devreye girdiği kaydedildi. Siyah- Beyazlılar’ın, elinden çıkarmak için düşük bir bonservis bedeline razı olduğu futbolcu için Demirspor’un bilgi aldığı ve teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.



