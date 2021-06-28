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Adana Demirspor'dan Adem Ljajic atağı!

28.06.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah-Beyazlılar’ın 3.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic’in talipleri artıyor! İtalyan kulüpleri Genoa ve Torino’nun ardından Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor da Sırp yıldız için devrede...

Adana Demirspor'dan Adem Ljajic atağı!

Beşiktaş formasıyla geçen sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Adem Ljajic, ligin ikinci bölümü itibariyle çıkışa geçmişti. Kartal, sezonu çifte şampiyon olarak kapatsa da takıma istikrarlı bir şekilde katkı sağlayamayan Sırp 10 numara, gözden çıkarıldı. Yönetim, yeni sezonda 3.5 milyon Euro kazanacak olan 29 yaşındaki futbolcunun menacerine ayrılık kararını iletmişti.

TEKLİF YAPILACAK

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Süper Lig ’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’un Ljajic transferi için devreye girdiği kaydedildi. Siyah- Beyazlılar’ın, elinden çıkarmak için düşük bir bonservis bedeline razı olduğu futbolcu için Demirspor’un bilgi aldığı ve teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor Adem Ljajic
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