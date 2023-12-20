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Adana Demirspor'dan çok konuşulacak hamle! Takımın yıldızları Belhanda ve Ndiaye'nin sözleşmeleri sezon ortasında feshediliyor...

20.12.2023 22:24 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Badou Ndiaye ile yollarını ayırma kararı aldı. Önümüzdeki günlerde Belhanda ve Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilecek.

Adana Demirspor'dan çok konuşulacak hamle! Takımın yıldızları Belhanda ve Ndiaye'nin sözleşmeleri sezon ortasında feshediliyor...
Badou Ndiaye

Badou Ndiaye

SEN Senegal
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Trendyol Süper Lig'in iddialı takımı Adana Demirspor'da deprem etkisi yaratacak bir karar alındı. Takımın yıldızlarından olan Belhanda ve Ndiaye'nin sözleşmeleri karşılıklı olarak feshediliyor.

MAAŞLAR GEÇ YATIYORDU

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Adana Demirspor'da futbolcuların maaşlarının geç yattığı iddia edilmiş ve başkan Murat Sancak bu iddiayı doğrulamıştı. Sancak, "Maaşlar konusunda sıkıntılar haberleri kısmen doğru, bu her kulüpte olabilecek konular ama bilinmez Adana Demirspor'da olunca herkes balıklama atlıyor" demişti.

BELHANDA VE NDIAYE AYRILIYOR

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Takımın en çok kazanan iki ismi Belhanda ve Ndiaye ile yollar ayrılıyor. Önümüzdeki günlerde sözleşmelerini feshetmesi beklenen Adana ekibinin bu kararı oyunculara bildirdiği öğrenildi.

Adana Demirspor'dan ayrılması gündemde olan Younes Belhanda, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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