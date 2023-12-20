Adana Demirspor'dan çok konuşulacak hamle! Takımın yıldızları Belhanda ve Ndiaye'nin sözleşmeleri sezon ortasında feshediliyor...

Trendyol Süper Lig'in iddialı takımı Adana Demirspor'da deprem etkisi yaratacak bir karar alındı. Takımın yıldızlarından olan Belhanda ve Ndiaye'nin sözleşmeleri karşılıklı olarak feshediliyor.

MAAŞLAR GEÇ YATIYORDU

Adana Demirspor'da futbolcuların maaşlarının geç yattığı iddia edilmiş ve başkan Murat Sancak bu iddiayı doğrulamıştı. Sancak, "Maaşlar konusunda sıkıntılar haberleri kısmen doğru, bu her kulüpte olabilecek konular ama bilinmez Adana Demirspor'da olunca herkes balıklama atlıyor" demişti.

BELHANDA VE NDIAYE AYRILIYOR

Takımın en çok kazanan iki ismi Belhanda ve Ndiaye ile yollar ayrılıyor. Önümüzdeki günlerde sözleşmelerini feshetmesi beklenen Adana ekibinin bu kararı oyunculara bildirdiği öğrenildi.

Adana Demirspor'dan ayrılması gündemde olan Younes Belhanda, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.





