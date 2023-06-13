Adana Demirspor'dan Onyekuru kararı! Başkan Murat Sancak takımda kalmayacak demişti ama...

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki yıl takımda kalmayacağını açıklamıştı. Onyekuru'nun sözleşmesindeki maddenin devreye girmesinin ardından Adana temsilcisi düşünmeye başladı

"ÇOK BÜYÜK İHTİMALLE OLMAYACAK" DEMİŞTİ

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak; “Cherif Ndiaye’nin bonservisini alacağız, Stambouli ile yeniden anlaşacağız, Onyekuru ile çok büyük ihtimalle olmayacak, Morel için teklifimizi yaptık haber bekliyoruz.” demişti.

3.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Olympiakos, satın alma önceliği Adana Demirspor’da olan Henry Onyekuru için daha yüksek rakamlar talep ediyor. Adana temsilcisi Onyekuru'yu 3.5 milyon euro'ya alıp başka bir takıma satabilir...



