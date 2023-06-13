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  4. Adana Demirspor'dan Onyekuru kararı! Başkan Murat Sancak takımda kalmayacak demişti ama...

Adana Demirspor'dan Onyekuru kararı! Başkan Murat Sancak takımda kalmayacak demişti ama...

13.06.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un sezon başında Olimpiakos'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru’nun sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Mavi Şimşekler’in Konferans Ligi’ne katılması kesinleştiği için Nijeryalı oyuncunun 3.5 milyon Euro’luk satın alma maddesi geçerli oldu. Murat Sancak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Onyekuru açıklaması ise akıllarda soru işareti bıraktı

Adana Demirspor'dan Onyekuru kararı! Başkan Murat Sancak takımda kalmayacak demişti ama...
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki yıl takımda kalmayacağını açıklamıştı. Onyekuru'nun sözleşmesindeki maddenin devreye girmesinin ardından Adana temsilcisi düşünmeye başladı

"ÇOK BÜYÜK İHTİMALLE OLMAYACAK" DEMİŞTİ

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Adana Demirspor başkanı Murat Sancak; “Cherif Ndiaye’nin bonservisini alacağız, Stambouli ile yeniden anlaşacağız, Onyekuru ile çok büyük ihtimalle olmayacak, Morel için teklifimizi yaptık haber bekliyoruz.” demişti.

3.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

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Olympiakos, satın alma önceliği Adana Demirspor’da olan Henry Onyekuru için daha yüksek rakamlar talep ediyor. Adana temsilcisi Onyekuru'yu 3.5 milyon euro'ya alıp başka bir takıma satabilir...


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Adana Demirspor onyekuru olimpiakos sezon bıraktı

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