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Adana Demirspor, David Luiz ile anlaştı!

29.07.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balotelli, Stambouli, Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, Brezilyalı David Luiz'i de açıklamaya hazırlanıyor. Süper Lig'e yeni yükselen Adana ekibinin, Brezilyalı stoper ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Adana Demirspor, David Luiz ile anlaştı!

Bir büyük yıldız daha Süper Lig yolunda. Balotelli ve Belhanda transferiyle ortalığı sallayan ve ardından Stambouli'yi renklerine bağlayan Adana Demir, şimdi de David Luiz'i getirmek üzere. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Dünyaca ünlü Brezilyalı stoperle görüştüklerini ifade etmişti. Yaklaşık 10 gün sonra transfer olumlu sonuçlandı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

DÜNYA MARKASI

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David Luiz kariyerini Benfica'da parlattı. 2011'de 25 milyon euroya Chelsea'ye transfer oldu. Bu süreçte Brezilya Milli Takımı'nın da değişilmez ismiydi. 2014'te 49,5 milyon euroya PSG'ye gitti. David Luiz, 2013-2016 yılları arasında dünyanın en iyi savunmacıları arasında gösterildi. 2016'da tekrar Chelsea'ye döndü 35 milyon euro bedelle. Yavaş yavaş düşüşe geçti ama 2019'da Arsenal'a imza attı. Topçular'da mukavelesi bu sezon bitti ve boşa çıktı.

FRİKİKLERİ RESİTAL

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David Luiz, kafa toplarında ve sert savunmacı kimliğiyle bilinse de frikiklerde de oldukça başarılı. Jeneriklere girebilecek birçok frikik golü kaydetti. Oynadığı takımlarda tehlikeli mesafelerden serbest vuruşlarda topun başında hep Luiz vardı.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Younes Belhanda Mario Balotelli David Luiz
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