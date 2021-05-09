Adana Demirspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı? İşte Adana Demirspor'un karnesi

Samet Aybaba yönetimindeki Adana Demirspor takımı, Menemenspor karşısında büyük bir mücadele verdi. Bu sezon çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik olan takım, lider koltuğuna oturarak şampiyon oldu. 26 yıllık kupa hasretinin son bulduğu maçın ardından hem Adana Demirspor oyuncuları hem de taraftarlar oldukça büyük bir sevinç içindeydi. Adana Demirspor, 26 yıl sonra ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek.

ADANA DEMİRSPOR EN SON NE ZAMAN SÜPER LİG’DE OYNADI?

Adana Demirspor, 1953-1954 sezonunda Türkiye Şampiyonası finalinde Ankara Hacettepe'yi Selami Tekkazancı'nın golüyle 1-0 yenerek, şampiyon oldu. 1959'da Türkiye Profesyonel Ligi'nin kurulmasını takip eden 2. sezonda Anadolu'nun ilk takımı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir temsilcileriyle mücadele eden "Mavi Şimşekler", aynı sezon lige veda etti. Daha sonra 9 yıl, o zaman ki ismiyle 1. Lig'e çıkma mücadelesi veren Adana ekibi, bu amacına 1972-1973 sezonunda Adana'da, Uşakspor'u Fatih Terim ve Bektaş Yurttaş'ın golleri ile 2-0 yenerek ulaştı. 1983-1984 sezonuna kadar aralıksız 11 yıl şimdiki adıyla Süper Lig'de mücadele eden mavi-lacivertliler, 2. Lig'e düştükten iki sezon sonra tekrar 1. Lig'e yükselmeyi başardı.