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Adana Demirspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı? İşte Adana Demirspor'un karnesi

09.05.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig takımlarından olan Adana Demirspor, Lig’in 34. Haftasında Menemenspor’a konuk oldu. Sahadan 4 – 1 galip ayrılan Adana Demirspor takımı bu galibiyetle beraber sezonu 70 puanla lider olarak tamamlayarak şampiyon oldu. En son 1994 – 1995 sezonunda şampiyonluk elde eden takımın, 26 yıllık hasreti son buldu.

Adana Demirspor en son ne zaman Süper Lig’de oynadı? İşte Adana Demirspor'un karnesi

Samet Aybaba yönetimindeki Adana Demirspor takımı, Menemenspor karşısında büyük bir mücadele verdi. Bu sezon çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik olan takım, lider koltuğuna oturarak şampiyon oldu. 26 yıllık kupa hasretinin son bulduğu maçın ardından hem Adana Demirspor oyuncuları hem de taraftarlar oldukça büyük bir sevinç içindeydi. Adana Demirspor, 26 yıl sonra ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek.

ADANA DEMİRSPOR EN SON NE ZAMAN SÜPER LİG’DE OYNADI?

Adana Demirspor, 1953-1954 sezonunda Türkiye Şampiyonası finalinde Ankara Hacettepe'yi Selami Tekkazancı'nın golüyle 1-0 yenerek, şampiyon oldu. 1959'da Türkiye Profesyonel Ligi'nin kurulmasını takip eden 2. sezonda Anadolu'nun ilk takımı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir temsilcileriyle mücadele eden "Mavi Şimşekler", aynı sezon lige veda etti. Daha sonra 9 yıl, o zaman ki ismiyle 1. Lig'e çıkma mücadelesi veren Adana ekibi, bu amacına 1972-1973 sezonunda Adana'da, Uşakspor'u Fatih Terim ve Bektaş Yurttaş'ın golleri ile 2-0 yenerek ulaştı. 1983-1984 sezonuna kadar aralıksız 11 yıl şimdiki adıyla Süper Lig'de mücadele eden mavi-lacivertliler, 2. Lig'e düştükten iki sezon sonra tekrar 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

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Bu süreçten sonra inişli çıkışlı grafik sergileyen ve en son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, aynı sezon bir alt lige düştü. Bu tarihten sonra Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Adana ekibi, 2012-2013 sezonunda play-off maçında elenerek, Süper Lig'in kıyısından dönmüştü.

En son 1994-1995 sezonunda o zamanki adıyla 1’inci Lig şimdiki ismiyle Süper Lig’de mücadele eden Mavi Şimşekler büyük hasreti sonlandırdı.

samet aybaba

Teknik Direktör Samet Aybaba ise kariyerinde 3’üncü kez bir takımla Süper Lig’e yükselme sevinci yaşamış oldu. Futbolcular maça özel olarak bastırılan ‘Şampiyon’ yazılı tişörtleriyle kutlamalar yaptı. Aybaba daha önce 1996-1997 Kayserispor’u, 2016-2017’de de Sivasspor’u Süper Lig’e çıkarmıştı.

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ADANA DEMİRSPOR TARAFTARINDA BÜYÜK SEVİNÇ
Adana Demirsporlu futbolseverler de stat çevresinde yer alan binaların çatı ve teraslarından takımlarına destek vermeye çalıştı. Ancak pandemi koşulları nedeniyle polis çatılara çıkan taraftarları stat çevresinden uzaklaştırdı. Tribünde ise yaklaşık 300 kişilik grup yer aldı ve tezahüratlarla Adana Demirspor’u destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor
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