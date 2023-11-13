Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından yıldız isimlere eleştiri! ''Beceriksiz!'', ''Sanki halı sahada oynuyor!''

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken, sarı - lacivertliler milli araya lider olarak girdi. Adana Demirspor ise bu sezon kendi evinde ilk kez puan kaybetti.

Spor yazarları, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan kritik maçla ilgili köşelerinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte yazarların yorumları;

"YETENEKLİ AMA BECERİKSİZ..."

ERMAN ÖZGÜR/FANATİK: "Çabuk oynamayı seven iki takım, bozuk bir zemin fakat daha önemlisi oyununu da karşı tarafa kabul ettirmekte zorlanan ve yetenekli ama beceriksiz oyuncular. Bu özete rağmen ilk yarıda gol pozisyonu konusunda daha iştahlı taraf Fenerbahçe’ydi. Fakat 7-8 denemeye rağmen hem son vuruş kaliteleri düşüktü hem de Ertaç basit hata yapan bir kaleci değildi. Skor berabere gittikçe Ada çoğalmasına rağmen Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan, çabuk Osayi ve Ferdi’ye karşı etkili olamadılar."

"İSMAİL KARTAL, BERABERLİĞE RAZI OLMUŞTUR"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Dün akşam iyi futbol olmadıysa, güzel şeyler seyredemediysek yüzde 100 zeminin payı var. Bu kadar net. Halil Umut Meler zor bir maçtan geldi, dün de kötü bir yönetim göstermedi. Kavga anında bir-iki kırmızı çıkar mıydı? Belki çıkardı. Demek ki VAR'dan da bir şey gelmedi. İki sarı kartla işi geçiştirdi.. Dostça başladı, dostça bitti. Şu da var Galatasaray'ın mağlubiyetinden sonra İsmail Kartal da beraberliğe razı olmuştur. Çünkü Adana zor bir deplasman..."

"MİLLİ ARA BİÇİLMİŞ KAFTAN"

ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: "Ağır sahada git-gelle süren ve her iki takımda da bariz yorgunluk gözlenen maçın sonuna kadar gol gelmedi. İşin doğrusu, ikinci devreye bakınca üstün oynadığı ilk yarı gole ulaşamamış Fenerbahçe’nin hakkı bir puandı zaten. Şimdi Fenerbahçe’deki soru şu: İsmail Kartal’ın oyuncuları ile ilişkisinin çok iyi olduğunu herkes biliyor. Peki kriz sürecinde oyuna müdahalesi?.. Açık söylemek lazım… Ne artı, ne eksi! Sistem, ancak sakatlar/eksikler dönünce tam randımanla çalışacak o zaman. Milli ara biçilmiş kaftan."

"HAK EDEN OLMADI"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Eksik Fenerbahçe dün puan kaybetti. 90 dakikaya baktığımızda da Fenerbahçe'nin ilk yarıda önde presle kazandığı toplardan ve sonrasındaki şutlardan başka bir pozisyon yok. İlk yarı Fenerbahçe oyunun mutlak hakimiydi. İkinci yarı yorgunluk ve orta saha direncinin azalması, Adana Demirspor'u oyuna ortak etti. Aslında maça baktığımızda gerçek sonuç beraberlikti, hak eden olmadı."

"BATSHUAYI'Yİ TEBRİK ETMEK LAZIM"

GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: "İsmail Kartal kısıtlı hamle şansı için bekledi. Cengiz Ünder, Bartuğ ve Batshuayi ile taze kan denedi. 70'ten sonra ikinci yarının iplerini tekrar ele geçirdiler. Yerleşik defansa hücum ederken ofsayta düşmeyi başaran (!) Batshuayi de ayrıca tebrik etmek lazım. Nefis bir golün önüne geçti. Halil Umut Meler maçı berabere bitirmek adına, kırılma anlarını ters atak yönüne çevirmek için kullandı. FİFA hakeminin faul yorumlarına bir bakın. Amatörde maç vermezsiniz. Fenerbahçe liderliği geri aldı. Milli araya moralli gidecek. Orta sahayı bu kadar çabuk ve etkili geçen Adana Demirspor ile deplasmanda oynuyorsanız, beraberlik de iyi sonuçtur ki, Dzeko dikkatli olsa kazanırlardı."

"SANKİ HALI SAHADA OYNUYOR"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da oyunu domine eden yine Fenerbahçe'ydi. Dün Fenerbahçe adına bana göre en olumlu tek görüntü defansif başarıydı. Sonuçta 2 puan kaybedildi. Son 1 haftada biri Ludogorets maçı olmak üzere 2 yenilgi 1 beraberlik var. Ligde de 5 puan kayıp var. Yaklaşık 2-2.5 aydır ciddi bir geriye gidiş olacağını defalarca vurguladım. Üstünde durduğum en önemli nokta Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski gibi çok önemli yabancılar eğer kolay maç trafiğinde dinlendirilirse ve idmanlarda kondisyon yüklemesi yapılmazsa ciddi düşüş olur diye görüş bildirdim. Fred sakatlandı, Adana'da gördük ki Tadic sanki halı sahada top oynuyor, Dzeko iyice düşüş içinde. Daha da önemlisi 24 yaşındaki Szymanski ciddi fizik kaybında. Ligdeki çekiştiği rakiple puanlar eşit… Kaybedilmiş bir şey yok. Eğer İsmail Kartal bu gerçekleri görüp milli arayı iyi değerlendirirse işler tekrar yoluna girer aksi takdirde en büyük hedef yine tehlikeye girer."

"ZAJC SEVDASINDAN ARTIK VAZGEÇMELİ"

EMRE BOL/FOTOMAÇ: "Hep söylüyorum; İsmail hocanın Zajc sevdasından artık vazgeçmesi gerekiyor. Zira bu performansıyla verebileceği pek bir şey yok. Bunca eksik oyuncu varken alınan 1 puan iyi ama farklı oyuncu tercihleriyle daha iyi bir sonuç alınabilirdi. Tadic de son 3-4 maçın performans veremeyen oyuncularından birisi… Bazen dinlendirmek daha doğru bir tercih olabilir. Dzeko gerçekten çok büyük bir oyuncu. Ondan kimse sadece gol beklemesin. Çünkü bu kadar oyunun içerinde olan başka bir forvet bulamazsın. Bitiricilik anlamında yaşı itibarıyla sıkıntı yaşıyor olabilir. Ama onun kadar takım oyuncusu bulmak inanın çok zor."

"TADIC, ASLİ GÖREVİNİ UNUTMUŞ GİBİ"

İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: "Tadic sahada elini kolunu sallayarak arkadaşlarını yönetmekten asli görevini unutmuş görünüyor. Onun işi iyi oynayıp arkadaşlarını gol pozisyonuna sokmak.

Fenerbahçe'nin en güçlü yanı olan orta sahası da Fred ve İsmail'in yokluğunda özellikle işin hücum tarafında çok etkisiz kaldı. Hücuma hiç destek veremediler. Tadic ve İrfan'ın etkisizliği ve Dzeko'nun kzaçırdıkları düşününce Fenerbahçe'nin puan kaybı sürpriz sayılmamalı."





