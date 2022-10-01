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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

01.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi heyecan dorukta. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek, yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olarak açıklandı. Birçok kişi internette 'Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle' konu başlığını araştırıyor. Peki Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Taraftarların heyecanla beklediği maç öncesi çok sayıda sporsever internette araştırma yapmaya başladı. 'Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle' konu başlığı ainternette araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

HALİL

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

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