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Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi!

01.10.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi!

Adana Demirspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

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