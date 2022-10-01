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Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından

01.10.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirsporlu Samet Akaydın: "Böyle maçlarda puan kazanmak lazım"

ADANA (AA) – Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da oyunculardan Samet Akaydın ile Semih Güler açıklamalarda bulundu.

Samet Akaydın, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi bir maç olduğunu belirterek Galatasaray’ı tebrik etti.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını, fakat kazanamadıklarının altını çizen Samet, takım arkadaşlarını mücadelelerinden dolayı kutladı.

Gelecek iki haftada deplasman maçlarına çıkacaklarını ve bunları kazanmak istediklerini aktaran Samet, “Devam edeceğiz sonuna kadar. Her zaman hedefimiz zirve. Böyle maçlarda puan kazanmak lazım. Puanı kazandık diye mutluyuz." dedi.

Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Semih Güler ise güzel maç olduğunu, taraftarın bunda emeğinin çok olduğunu dile getirdi.

İki takımın da oynamaya çalıştığını vurgulayan Semih, 10 kişi kaldıktan sonra zorlandıklarını söyledi.

Fırsatlar yakaladıklarını ve bunları değerlendiremediklerinin altını çizen Semih, “Kazanamayınca kaybetmemeyi de bilmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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