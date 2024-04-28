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  4. Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından Diyarbakır'da bir Fenerbahçe taraftarından akılalmaz talep! 112'yi arayıp Icardi'yi şikayet etti...

Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından Diyarbakır'da bir Fenerbahçe taraftarından akılalmaz talep! 112'yi arayıp Icardi'yi şikayet etti...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.04.2024 11:49
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Diyarbakır'da bir Fenerbahçe taraftarı Icardi'nin 'sınır dışı' edilmesi için polise şikayette bulundu. Icardi yüzünden televizyonu kırmak zorunda kaldığını belirten taraftar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polise bağlandı. Taraftar Icardi'nin 'sınır dışı' edilmesi için şikayette bulundu.

29 yaşındaki koyu Fenerbahçe taraftarı Muhammet Delil Süner, Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası akılalmaz bir şikayette bulundu. Sarı-Kırmızılı ekibin 3. golünü kaydeden Icardi için 112'yi arayarak polise şikayette bulunan Süner, "Icardi yüzünden geçen sene televizyon kırmak zorunda kaldım" dedi.

Muhammet Delil Süner, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu an mental olarak birkaç ilaç aldıktan sonra biraz daha sakin kalabildiğini söyledi. Ciddi bir rekabetin içerisinde olduklarını belirten Süner, 10 yılın vermiş olduğu bir patlamayı yaşadığını ifade etti.

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HERKESE SADAKA VERMİŞ...

Çalıştığı yerden eve gelinceye kadar mesafe boyunca vermediği sadaka kalmadığı, camilerin önünde Yasin-i Şerif okuyan teyzelere para verdiğini aktaran Muhammet Delil Süner, "Yeter ki dua edin bu akşam Galatasaray puan kaybetsin diye. Öyle bir istekli de eve gelmişim ki, maçı izliyorum zaten Icardi formda. Adamın performansı mükemmel, imreniyoruz da. Bu adam gol atmazsa Galatasaray kesin puan kaybedecek kafasındayız. Maç gayet güzel gidiyor, Adana Demirspor bastırıyor. Galatasaray’da şöyle bir şey var. Icardi duruyor, Mertens çıkıyor, Mertens durduğu zaman Kerem çıkıyor, Kerem durduğu zaman Hakim Ziyech çıkıyor. Takım, inanılmaz derecede bir birinin eksiğini tamamlıyor" dedi.

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"BU MAYIS AYLARININ BİR SAHİBİ VARSA GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'DÜR"

"Biz Fenerbahçe olarak bunlara biraz alışık değiliz" diyen Süner, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bunları görünce tamam dedim, 1-0 normaldir, maç güzel gider sadaka vermişim kafa orada. Allah, bize yardım edecek diyorum. Ondan sonra 2-0 olunca cinnet getirdim, sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım. Buradan da söylüyorum. Mayıs ayının kaldırılmasını istiyorum. Bu mayıs aylarının bir sahibi varsa Galatasaray Spor Kulübü'dür. Samimi söylüyorum, hiçbir Fenerbahçeli buna alınmasın, gücenmesin. Çünkü biz, nisan ayının sonlarına doğru kesinlikle teslim oluyoruz. Kendi adıma söylüyorum, böyle bir talebim vardır. Ne kadar değerlendirilir, dünyayı ilgilendiren bir sorun sonuç olarak. En azında Türkiye’de mayıs ayı kaldırılsın."

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"ICARDI YÜZÜNDEN GEÇEN SENE TELEVİZYON KIRMAK ZORUNDA KALDIM"

Icardi’nin hiç beklemediği bir pozisyonda gol atınca cinnet getirdiğini dile getiren Muhammet Delil Süner, "Televizyonda onu gördüğüm an aklıma direkt polis geldi. Telefona sarıldım, şikayette bulundum. Bir an önce Arjantin’e alsınlar. Adamın gol atmadığı takım kalmadı. Onun yüzünden geçen sene hem Kadıköy’de hem de Rams Park’taki maçta televizyonu kırmak zorunda kaldım. Öfke patlaması yaşadım. Bütün hayallerimizin, ümitlerimizin yıkıldığı Adana Demirspor maçıydı. Galip gelince son patlamayı yaşadım. Bir star ama lütfen bu ülkeden git. Bari önümüzdeki sene seni görmeyelim de moral olarak sahaya çıktığımız zaman" diye konuştu.

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"ICARDI ÇOK ÇOK İYİ"

"Bizde de Edin Dzeko var" diyen Süner, "Samimi söylüyorum Icardi çok çok iyi. 'Şikayetiniz nedir' diye sorudular. 'Galatasaraylı bir futbolcudan şikayetçi olmak istiyorum. Bu adamın her hafta gol atmasından rahatsız oluyorum ve artık cinnet getiriyorum. Formalarımı yırtmak zorunda kaldım, televizyonları kırmak zorunda kaldım. Ben artık bu adamın ülkede görmemek için ne yapabilirim' dedim. 'Efendim bizim böyle bir şey yapmamız mümkün değil, bu futboldur. Kendinizi biraz fazla kaptırmışsınız dediler. Şikayette bulunmanız içinde onunla karşılıklı bir şey yaşamanız gerekiyor ki prosedür gereği şikayet bulunsun' dediler. Böyle bir şey söz konusu olmadığı için talep gerçekleşmedi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden beklentim beni özel bir maça davet etmeleri. Kendimizi hırpalıyoruz, her zaman da Fenerbahçe’nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Anne Ayşe Süner ise, oğlunun maçlarda kendini kaybettiğini, normal hayatta böyle olmadığını, maçlarda aşırı şekilde tepkisi olup kendini kaptırdığını söyledi. Defalarca televizyon, sehpaları ve kanepeyi kırdığını belirten Süner, "Dün akşam o heyecanla polisi aradı, inanamadım. Oğlum ne yapıyorsun dedim. Kendini kaptırmış. O heyecanla artık ne yapacağını bilmiyor" dedi.

(İHA)

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