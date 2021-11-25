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Adana Demirspor galibiyet serisini sürdürme hedefinde

25.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Vincenzo Montella: "Takım ruhu çok önemli bir detay. Burada sadece futbolcu gurubu olarak değil takımca birbirimize kenetlendik" - "İlk mağlubiyet yaşadığımızda da birbirimize ne kadar çok kenetlendiğimizi herkese gösterdik. Burada başarıyı yakalayabilmemiz için her şeye sahibiz"

Adana Demirspor galibiyet serisini sürdürme hedefinde

EREN BOZKURT - Süper Lig'de son 2 maçını da kazanan Adana Demirspor, takım ruhunu ortaya koyarak galibiyet serisini 3 maça çıkarıp üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Ligin güçlü takımlarından Atakaş Hatayspor'u 12. hafta mücadelesinde, sahasında 1-0 yenmeyi başaran Adana Demirspor, geçen hafta da deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti. Üst üste aldığı 2 galibiyetle puanını 19'a çıkarıp ligde 10. sıraya yükselen Akdeniz ekibi, yarın sahasında yapacağı Kasımpaşa maçına odaklandı.

Adana Demirspor, takım ruhunu ortaya koyup İstanbul ekibi karşısında da 3 puan alarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı amaçlıyor.

- "Başarıyı yakalayabilmemiz için her şeye sahibiz"

Teknik direktör Vincenzo Montella, AA muhabirine, yarın sahalarında konuk edecekleri Kasımpaşa karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Montella, Kasımpaşa'yı yenmeleri durumunda 3 maçlık galibiyet serisi elde edeceklerini bildirdi.

İtalyan teknik adam, futbolda her an her şeyin değişebileceğini anlatarak, "Aslında futbolda her şey stabil değil. Her an her şey değişebilir ama tabii ki yaptığımız şeyleri yeterli bulmamamız gerekiyor. Daha çok istememiz ve yapabilmek için konsantrasyonumuzu bozmamamız gerekiyor. Bu şekilde çalışarak devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Montella, takımın ruhunun önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Takım ruhu çok önemli bir detay. Burada sadece futbolcu gurubu olarak değil takımca birbirimize kenetlendik. Başkanımız sürekli arkamızda, desteğini hiçbir şekilde esirgemiyor. Yöneticilerimiz, çalışanlarımız olsun takım ruhu dediğimiz bu. İlk mağlubiyet yaşadığımızda da birbirimize ne kadar çok kenetlendiğimizi herkese gösterdik. Burada başarıyı yakalayabilmemiz için her şeye sahibiz."

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