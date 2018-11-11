SPOR

Adana Demirspor Hakan Kutlu'nun görevine son verdi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 11.11.2018 20:35 | Son Güncelleme

Adana Demirspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu’nun görevine, bugün oynanan Altay maçının ardından son verildi.

Adana Demirspor Hakan Kutlu'nun görevine son verdi

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, ”Değerli Adana Demirspor camiası çıktığımız bu yolda maalesef yol kazaları olabilir. Kurumsallaşma adına attığımız adımlar sonucunda, sportif başarılar kısa vadede istediğimiz sonuçları doğurmayabiliyor. Keşke istediğimiz şekilde gitseydi. Gitmedi. Ne diyelim sağlık olsun. Hayırlısı olsun. Bugün itibariyle Hakan Kutlu hocayla karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyor, inanıyorum ki görev alacağı takımlarda başarılı olacaktır. İnsan olarak takdir edilecek olgunlukta bir kardeşimizdir. Şu ana kadar verdikleri emek için teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

En kısa sürede kulübe uygun teknik direktör bulacağız

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, ”Biz de yönetim kurulu olarak en kısa zamanda kulübümüze uygun bir teknik direktörle anlaşma sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse, Süper Lig'e çıkmak için futbolcusuyla, hocasıyla, yöneticisiyle ve tabi ki cefakar, vefakar taraftarıyla bir bütün olarak azimle ve inançla hedeflerimiz doğrultusunda sabırla devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde açıklamada bulundu.

Amazon'un harika fırsatlarını kaçırmayın !Amazon'un harika fırsatlarını kaçırmayın !
Osmanlıspor Osman Özköylü ile anlaştıOsmanlıspor Osman Özköylü ile anlaştı
Batuhan Karadeniz tarihe geçti!Batuhan Karadeniz tarihe geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana demirspor hakan kutlu tff 1. lig

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ersan Gülüm'ün yeni adresi şaşırttı

Ersan Gülüm'ün yeni adresi şaşırttı

Koeman şaşırttı! Sürpriz tercih...

Koeman şaşırttı! Sürpriz tercih...

Emre Belözoğlu planı ortaya çıktı!

Emre Belözoğlu planı ortaya çıktı!

Böyle maç görülmedi! 9 dakikada bitti

Böyle maç görülmedi! 9 dakikada bitti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana Demirspor Hakan Kutlu'nun görevine son verdi

Adana Demirspor Hakan Kutlu'nun görevine son verdi

Osmanlıspor Osman Özköylü ile anlaştı

Osmanlıspor Osman Özköylü ile anlaştı

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!

Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!

Adana Demirspor 0 - 1 Elazığspor (Spor Toto 1. Lig)

Adana Demirspor 0 - 1 Elazığspor (Spor Toto 1. Lig)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.