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Adana Demirspor Lucas Castro'yu kadrosuna kattı

13.07.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren Lucas Castro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Adana Demirspor Lucas Castro'yu kadrosuna kattı

Adana Demirspor, Lucas Castro ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde Süper Lig için iddialı bir takım kurmak isteyen Adana Demirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Younes Belhanda, Mario Balotelli, Jonas Svensson gibi isimleri kadrosuna katan Adana ekibi, Fatih Karagümrük'ten Lucas Castro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki Arjantinli orta saha, başkan Murat Sancak ile bir araya gelerek kendisini mavi-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma yiyen Castro, 16 maçta görev alırken, takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.


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