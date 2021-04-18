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Adana Demirspor maçında maskesiz mesafesiz tezahürat

18.04.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig’de dün oynanan Adana Demirspor-GZT Giresunspor maçındaki seyirci sayısı sosyal medyada gündem oldu.

Adana Demirspor maçında maskesiz mesafesiz tezahürat

Adana Demirspor, ligin 31.haftasında Yeni Adana Stadı'nda, GZT Giresunspor’u konuk etti. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken maçı çok sayıda taraftar statta izleyip takımını coşkuyla destekledi.

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Çok sayıda taraftarların tribünden krtik maçı izlemesi sosyal medyada da gündem olurken, GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü.

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Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Giresunspor
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