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Adana Demirspor maçının ardından Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Tüm paylaşımları sildi... Resmi açıklama bekleniyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.09.2024 17:42
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Galatasaray'ın yıldız ismi Hakim Ziyech, Adana Demirspor maçının ardından kişisel sosyal medya hesabındaki Galatasaray ile ilgili olan tüm paylaşımlarını sildi. İşte detaylar...

Adana Demirspor maçının ardından Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Tüm paylaşımları sildi... Resmi açıklama bekleniyor
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'ten maçın ardından beklenmedik bir hamle geldi.

TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİ

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Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Hakim Ziyech, sarı kırmızılılarla bağlarını koparıyor. Faslı oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaşımlarını kaldırırken Galatasaray ile ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir tane paylaşımı bırakmıştı. Ziyech, Adana Demirspor maçı sonrasında yeni bir hamle daha yaptı.

SON PAYLAŞIMINI DA KALDIRDI

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Galatasaray ile ilgili kalan son paylaşımını da kaldıran Hakim Ziyech, ayrılık dedikodularını güçlendirdi. Hakim Ziyech, Adana Demirspor maçında yedek kulübesinde beklerken süre alamadı.

'AJAX'A DÖNMEK İSTİYOR'

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Öte yandan Hakim Ziyech hakkında Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Foot Mercato'nun haberine göre; Ziyech, Galatasaray’dan ayrılmak ve eski takımı Ajax'a geri dönmek istiyor. Haberde "Hollanda ekibinin de bu transfere sıcak bakıyor. Ancak anlaşmanın tamamlanabilmesi için satış yapılması gerekli" denildi. Suudi Arabistan Pro ekiplerinin de Faslı yıldıza talip olduğu ve transfer döneminin sonlarına doğru bunun da bir seçenek olacağı iddia edildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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