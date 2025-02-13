Adana Demirspor milat oldu, TFF yaptırım için harekete geçti! Bundan sonra küme düşürülecekler...

Son yıllarda sahadan çekilme olaylarının yaşanmasının ardından TFF harekete konuyla ilgili yaptırımı yüksek kararlar almak için harekete geçti. TFF Yönetim Kurulu toplantısında bundan sonra sahadan çekilen takımlara çok daha ağır cezalar verilmesi kararı alındı.

SAHADAN ÇEKİLENLERE AĞIR CEZALAR YOLDA

Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk takımın sahadan çekilmesiyle başlayan tartışmalar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda konuyu ele alarak yeni adımlar atmayı kararlaştırdı.

TFF'nin toplantısında bundan sonra sahadan çekilen takımlara çok daha ağır cezalar verilmesi kararı alındı.

Sabah'ın haberine göre; Bununla ilgili disiplin talimatında değişikliğe gidilmesi için düğmeye basıldı.

PUAN SİLME CEZASI GELİYOR

Mevcut talimat değiştirilecek ve cezalar ağırlaştırılacak. Yeni talimat önümüzdeki günlerde devreye girecek.

Maçı terk eden takımın lig düşürülmesinin, ilk çekilmede uygulanabileceği de gündemde.

TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyordu.