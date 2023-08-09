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Adana Demirspor Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Adana Demirspor Osijek maçı hangi kanalda?

09.08.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Osijek ile kozlarını paylaşacak. Maç, Yeni Adana Stadyumu oynanacak. Sporseverler karşılaşmaya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Adana Demirspor Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Adana Demirspor Osijek maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Adana Demirspor Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Adana Demirspor Osijek maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor, Hıtvatistan ekibi Osijek ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili düdük çalacak. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia yapacak. Maçın dördüncü hakeni ise Davit Kharitonashvili olacak. Adana Demirspor Osijek maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, Adana Demirspor Osijek maçının canlı yayın saati, tarihi ve kanalı...

ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Osijek maçı TV 8,5'te canlı olarak ekrana gelecek.

Adana Demirspor 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçerseplay-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle kozlarını paylaşacak.

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