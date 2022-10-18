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Adana Demirspor rakibini farka boğdu, Gökhan Töre'nin attığı gol izleyenleri büyüledi

18.10.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur bugün oynanan karşılaşmalarla başlarken, 1 maç dışında ev sahibi olan ekipler tur atlayan taraf oldu. Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adıyaman FK'yı 5-0'lık galibiyetle gole boğdu. Gecenin maçında Gökhan Töre'nin attığı müthiş gol ise sosyal medyada gündem oldu.

Adana Demirspor rakibini farka boğdu, Gökhan Töre'nin attığı gol izleyenleri büyüledi
Gökhan Töre

Gökhan Töre

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı başladı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Adıyaman FK ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan Adana Demirspor, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GÖKHAN TÖRE'DEN MÜTHİŞ GOL

Karşılaşmada 85. dakikada ceza sahası dışından müthiş bir gol atan Gökhan Töre, Adana Demirspor formasıyla ilk skorunu kaydetmiş oldu. Müthiş bir vuruşla rakip kaleciyi mağlup eden Töre, attığı golle eski günlerini hatırlattı.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

Kasımpaşa: 2 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 1

Serik Belediyespor: 2 - Batman Petrol Spor: 1

Ankaraspor: 2 - Pazarspor: 1

Altay: 1 - Efeler 09 Spor: 2

Manisa FK: 2 - Eynesil Belediyespor: 2 (7-6 pen.)

Çaykur Rizespor: 3 - Boyabat 1868: 0

Kayserispor: 2 - Iğdır FK: 1

Adana Demirspor: 5 - Adıyaman FK: 0

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