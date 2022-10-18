Adana Demirspor rakibini farka boğdu, Gökhan Töre'nin attığı gol izleyenleri büyüledi

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı başladı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Adıyaman FK ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan Adana Demirspor, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GÖKHAN TÖRE'DEN MÜTHİŞ GOL

Karşılaşmada 85. dakikada ceza sahası dışından müthiş bir gol atan Gökhan Töre, Adana Demirspor formasıyla ilk skorunu kaydetmiş oldu. Müthiş bir vuruşla rakip kaleciyi mağlup eden Töre, attığı golle eski günlerini hatırlattı.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

Kasımpaşa: 2 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 1

Serik Belediyespor: 2 - Batman Petrol Spor: 1

Ankaraspor: 2 - Pazarspor: 1

Altay: 1 - Efeler 09 Spor: 2

Manisa FK: 2 - Eynesil Belediyespor: 2 (7-6 pen.)

Çaykur Rizespor: 3 - Boyabat 1868: 0

Kayserispor: 2 - Iğdır FK: 1

Adana Demirspor: 5 - Adıyaman FK: 0

