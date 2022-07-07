Adana Demirspor, Salih Kavrazlı'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sağ kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na, Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız." denildi.



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