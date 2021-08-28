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Adana Demirspor Simon Deli'yi resmen açıkladı

28.08.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Club Brugge'da forma giyen Simon Deli ile 3 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Adana Demirspor Simon Deli'yi resmen açıkladı

Adana Demirspor, Club Brugge'da forma giyen 29 yaşındaki Fildişili stoper Simon Deli ile 3 yıllığına anlaştığını açıkladı.

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli"

SIMON DELI KİMDİR?

Sparta Prag, Pribram ve Slavia Prag formaları giyen Simon Deli, 2019 yazında 2.5 milyon euro bonservis karşılığında Club Brugge'e transfer oldu. Geçen sezonu Slavia Prag'ta geçiren Simon Deli, 16 kez Fildişi Milli Takım formaısnı giydi.


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Adana Demirspor
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