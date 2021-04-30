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Adana Demirspor şirketleşti: Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım

30.04.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Adana Demirspor, şirketleşerek, borsaya açılıyor. Şirketleşmeyi sosyal medya üzerinden duyuran Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı. Belki bazıları üzülecek ama hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım, gitmek yok yola devam" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor şirketleşti: Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kulübün şirketleşerek, borsaya açılma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Sancak, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, genel kurulda verdiğiniz yetkiyle Adana Demirspor Yatırımlar A.Ş olarak şirketleştik ve borsaya açma işlemleri hızla sürüyor; Gerçek anlamda halkın takımı olması için kendi ayakları üzerine duran ve kimseye muhtaç etmeden. Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı. Belki bazıları üzülecek ama hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım, gitmek yok yola devam. Süreç içerisinde yüzde 90'ını halka arz etmiş olacağız. Şimdiden hazırlığınızı yapın hisse almak için. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet arkadaşlar bu şirketleşme bugüne denk geldi, konsantrasyonumuzu bozmadan şampiyonluğa odaklanalım ve dua, sadaka, kurban kesmeye devam edelim. Yani kısacası artık Adana Demirspor A.Ş diye anılacak, şu anki olan tüm borcu (benim tarafımdan) ödenmiş borçsuz bir şekilde ve en uygun borsa değeriyle halka açmış olacaz."
Sancak'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu bu haber, taraftarlarda heyecana yol açtı.

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Adana Demirspor
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