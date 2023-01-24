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Adana Demirspor, Süper Lig devlerinin bir türlü yapamadığını yaptı! Bakayoko ile anlaşma sağladılar...

24.01.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un transfer gündeminde yer alan Tiemoue Bakayoko, Akdeniz ekibinin transfer teklifini kabul etti. Dört büyük takımın bir dönem ilgilendiği yıldız oyuncu Adana temsilcisine 'tamam' diyerek anlaşma sağladı.

Adana Demirspor, Süper Lig devlerinin bir türlü yapamadığını yaptı! Bakayoko ile anlaşma sağladılar...
Tiemoue Bakayoko

Tiemoue Bakayoko

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Milan
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Tiemoue Bakayoko adım adım Türkiye'ye geliyor. Hemen hemen her transfer döneminde dört büyük takımla ismi anılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Adana Demirspor'un teklifini kabul etti.

BONSERVİSİ CHELSEA'DE

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2 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Adana Demirspor'dan gelen teklifi kabul etti. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun mevcut piyasa değeri 4 milyon Euro civarında.

40 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

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Chelsea, 28 yaşındaki futbolcu için, 2017 yılında Monaco'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Beklenileni bir türlü sahaya yansıtamayan Bakakoyo, kariyerini kiralık olarak sürdürüyordu.


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