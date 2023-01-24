Adana Demirspor, Süper Lig devlerinin bir türlü yapamadığını yaptı! Bakayoko ile anlaşma sağladılar...

Tiemoue Bakayoko adım adım Türkiye'ye geliyor. Hemen hemen her transfer döneminde dört büyük takımla ismi anılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Adana Demirspor'un teklifini kabul etti.

BONSERVİSİ CHELSEA'DE

2 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Adana Demirspor'dan gelen teklifi kabul etti. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun mevcut piyasa değeri 4 milyon Euro civarında.

40 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Chelsea, 28 yaşındaki futbolcu için, 2017 yılında Monaco'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Beklenileni bir türlü sahaya yansıtamayan Bakakoyo, kariyerini kiralık olarak sürdürüyordu.



