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Adana Demirspor Süper Lig'e göz kırptı

26.04.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de haftalar sonra lider değişti. 32. hafta maçında Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 yenen Adana Demirspor, averajla liderliğe yükseldi ve Süper Lig yolunda dev bir adım attı.

Adana Demirspor Süper Lig'e göz kırptı

Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan konuk Adana Demirspor, 4. dakikada Hasan Kılıç ile penaltı atışından faydalanamadı. Baskısını sürdüren Adana ekibi, 20. dakikada Pa Dibba ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Adana Demirspor’da 48. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gambiyalı forvet Pa Dibba, skoru 2-0 yaptı. Mavi-şimşekler, 87. dakikada Yunus Akgün'le farkı 3'e çıkardı: 0-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve Adana ekibi, Süper Lig yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Teknik direktör Samet Aybaba'yla müthiş bir çıkış yakalayan Adana Demirspor, bu galibiyetle puanını 64'e çıkardı. Giresunspor'un Altınordu ile deplasmanda berabere kalması sonrası Adana ekibi, averajla liderliğe de yükseldi.

Adana Demirspor'u 64'er puanla Giresunspor ve Samsunspor takip ediyor.

Maçtan bir gün önce teknik direktör Suat Kaya ile yollarını ayıran Tuzlaspor ise 47 puanda kaldı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençerler, Uygar Bebek, Deniz Turgut

Tuzlaspor: Angeler, Yasin Güreler, Arif Morkaya, İbrahim Halil Aksu, Ferhat Öztorun (Dk. 57 Mahmut Bulut), Segbefia, Muhammed Gönülaçar (Dk. 57 Muhammed Sarıkaya), Cajic, Alan Carius (Dk. 82 Berk Can Sevgi), Pucko, Özgür Can Özcan

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan (Dk. 86 Semih Güler), Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Sinan Kurt (Dk. 86 Sergen Batın Kiradi), Hasan Kılıç, Sedat Şahintürk (Dk. 61 Yunus Akgün), Ezeh (Dk. 86 Emircan Altıntaş), Dibba (Dk. 66 Volkan Şen)

Goller: Dk. 20 ve 48 Dibba, Dk. 87 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 39 Yasin Güreler (Tuzlaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor Tuzlaspor
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ADANA DEMIR SPOR LIG'DE ARTIK.
YÜRRÜ DEMİRSPOR SENİNLEYİM MUĞLA...
Adana ya Süper Lig çok yakışacak.

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