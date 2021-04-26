Adana Demirspor Süper Lig'e göz kırptı

Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan konuk Adana Demirspor, 4. dakikada Hasan Kılıç ile penaltı atışından faydalanamadı. Baskısını sürdüren Adana ekibi, 20. dakikada Pa Dibba ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Adana Demirspor’da 48. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gambiyalı forvet Pa Dibba, skoru 2-0 yaptı. Mavi-şimşekler, 87. dakikada Yunus Akgün'le farkı 3'e çıkardı: 0-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve Adana ekibi, Süper Lig yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Teknik direktör Samet Aybaba'yla müthiş bir çıkış yakalayan Adana Demirspor, bu galibiyetle puanını 64'e çıkardı. Giresunspor'un Altınordu ile deplasmanda berabere kalması sonrası Adana ekibi, averajla liderliğe de yükseldi.

Adana Demirspor'u 64'er puanla Giresunspor ve Samsunspor takip ediyor.

Maçtan bir gün önce teknik direktör Suat Kaya ile yollarını ayıran Tuzlaspor ise 47 puanda kaldı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençerler, Uygar Bebek, Deniz Turgut