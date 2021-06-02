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Adana Demirspor taraftarı Mario Balotelli’ye seslendi

02.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Kulübün son dönemde en çok konuşulan transfer hedefi ise dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli oldu. Mavi-lacivertli ekibin teknik direktörü Samet Aybaba’nın, "Balotelli için deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence” açıklamasından sonra transfer konusunda heyecanlarını dile getiren Adana Demirspor taraftarı, sosyal medyadan Mario Balotelli'ye mesajlar yolladı.

Adana Demirspor taraftarı Mario Balotelli’ye seslendi

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, 9 Mayıs’ta deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti ve ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükseldi.

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Mavi-lacivertli ekip, son dönemde ise transfer çalışmalarına hız verirken, geçtiğimiz günlerde kulüp Başkanı Murat Sancak, dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli ile ilgilendiklerini açıkladı. Bundan kısa süre sonra ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, söz konusu transfer hedefini, "Balotelli için deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var. Böyle bir marka oyuncunun kadromuzda olmasını istiyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

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Adana Demirsporlu taraftarlar ise özellikle sosyal medya üzerinden transfer hakkında olumlu mesajlar yayınladı.

"İKİ DELİ BİR ARAYA GELMELİYİZ"

Mario Balotelli transferi henüz resmi olarak sonuçlanmazken Adana Demirspor taraftarları DHA aracılığıyla yıldız futbolcuya mesaj gönderdi.

Koyu bir Adana Demirspor taraftarı olduğunu kaydeden Selman Yıldızhan, Balotelli’nin futbol tarzı ve karakteriyle adeta bir Adanalı olduğunu söyledi.

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Mario Balotelli’nin Adana’ya gelmesi durumunda şırdancıdan ve kebapçıdan çıkmayacağını belirten Yıldızhan, "Çok kısa sürede buraya adapte olur. Ona ihtiyacımız var. Gümbür gümbür geliyoruz. Balotelli, sen delisin biz deliyiz, ikimiz bir araya gelirsek Süper Lig’i fethederiz" diye konuştu.

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"COME TO ADANA DEMİRSPOR BALOTELLİ"

Balotelli transferinin gerçekleşmesi halinde taraftarı olduğu Adana Demirspor’un Süper Lig’i yıkıp geçeceğini iddia eden Alper Can ise yıldız futbolcuyu oynadığı her kulüpte takip ettiğini belirtti.

Balotelli’nin biraz saygısız ve hırçın davranışları olduğunu söyleyen Can, "Fakat iyi bir futbolcu. Bence kariyerinin en hırçın, en sinirli, en psikopat anlarını burada yaşar. Bar çıkışlarında, sıcaktan delirmiş bir şekilde adam dövmeye çalışan bir Balotelli görebiliriz. Ama yine de başarılı olacağına inanıyorum. Come to Adana Demirspor Balotelli" dedi.

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"NABZI DÜŞÜRECEKSE GELSİN"

Adana Demirspor’un kadın taraftarlarından Filiz Kulak ise Adana halkının genel anlamda gergin ve sinirli olduğunu, sakin futbolcuları izlemek istediğini söyledi.

Öfkenin başarı getirmeyeceğini kaydeden Kulak, "Sakin ve planlı hareket edilirse şampiyonluk gelir. Balotelli, eğer nabzı ve gerginliği düşürecekse gelsin" şeklinde konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA / AA


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tam demirspora layık bir futbolcu.. Psikopatlar kavuşmalı..
adanamizin halkı milleti buna ayar çeker olum burasi adana senin yaşadığın yerde bizim gölgemiz geçti baroteli ayarsiz etme bizi ula :))) biraz fevkale yaptim şehir çocuğu konuşması yaptim :))

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