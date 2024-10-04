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Adana Demirspor taraftarı sokağa çıktı! ''Kulüp sosyal medyadan yönetilmez''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.10.2024 23:22
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Süper Lig'de kötü sezon yaşayan Adana Demirspor taraftarı sokağa döküldü. Taraftarlar kulüp başkanı Murat Sancak'ı istifaya davet ettiler. İşte detaylar...

Adana Demirspor taraftarı sokağa çıktı! ''Kulüp sosyal medyadan yönetilmez''

Adana Demirspor'un Süper Lig'de arka arkaya aldığı kötü sonuçlar neticesinde 1 puanla son sırada yer alması taraftarın tepkisini topladı. Mavi-lacivert renklere gönül veren Şimşekler Grubu Taraftar Derneği öncülüğünde taraftarlar, yıkılan eski stadyum civarında toplanıp yönetime tepki verdiler.

''PROFESYONEL YÖNETİCİLER TARAFINDAN YÖNETİLMESİNİ BEKLİYORUZ''

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Adana Demirspor taraftarlarından protesto yürüyüşü: "Bizler Adana Demirspor'un sosyal medya üzerinden değil, liyakatle seçilmiş profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesini bekliyoruz."

''YA HALLET YA DA İSTİFA ET''

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Mavi-lacivert renklere gönül vermiş taraftarın, vefasını ve sabrını da uzunca bir zaman gösterdiğini aktaran Zeybek, önlerinde bir çözüm süreci göremediklerini vurguladı. Sürekli oyalanmaktan sıkıldıklarının altını çizen Zeybek, "Bizler olayların kişiselleştirilmesini istemiyoruz. Fakat göz göre göre de camiamızın bitkisel hayatta bekletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu bir haykırıştır. Bu haykırış bir süre daha bu şekilde devam ederse camia olarak daha fazla sakin kalamayacağımızı görmekteyiz. Sürecin bir isyana dönüşmesi kimseye fayda sağlamaz. Derhal ve ivedilikle burada bulunma amacımızı hatırlatır nitelikte sayın başkana çağrımızı yeniliyoruz. Ya hallet ya devret Sayın Sancak" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor Murat Sancak
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