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Adana Demirspor tarih yazdı! 10 kişiyle Cluj'u uzatmalarda yıktı ve adını bir üst tura yazdırdı

03.08.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor 10 kişi kaldığı mücadelede rakibi Cluj'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, 2. eleme turu ikinci maçında 1-1 biten maçın rövanşında Cluj'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibini 2-1 mağlup eden Adana ekibi adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

10 KİŞİ KAZANDILAR

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Karşılaşmanın 63. dakikasındada 10 kişi kalan Adana Demirspor 90+3'te bulduğu golle rakibini turnuva dışına itti ve tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarında 3. ön eleme turuna yükselerek tarihe geçti.

GOL UZATMALARDA GELDİ

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Adana Demirspor'un golleri 43. dakikada David Akintola ve 90+3'te Cherif Ndiaye'den geldi. Cluj'un tek golünü ise 68. dakikada Vasile Mogos penaltıdan kaydetti.

RAKİP BELLİ OLDU

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Adana Demirspor, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'dan Osijek ile karşılaşacak.


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