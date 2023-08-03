Adana Demirspor tarih yazdı! 10 kişiyle Cluj'u uzatmalarda yıktı ve adını bir üst tura yazdırdı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, 2. eleme turu ikinci maçında 1-1 biten maçın rövanşında Cluj'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibini 2-1 mağlup eden Adana ekibi adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

10 KİŞİ KAZANDILAR

Karşılaşmanın 63. dakikasındada 10 kişi kalan Adana Demirspor 90+3'te bulduğu golle rakibini turnuva dışına itti ve tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarında 3. ön eleme turuna yükselerek tarihe geçti.

GOL UZATMALARDA GELDİ

Adana Demirspor'un golleri 43. dakikada David Akintola ve 90+3'te Cherif Ndiaye'den geldi. Cluj'un tek golünü ise 68. dakikada Vasile Mogos penaltıdan kaydetti.

RAKİP BELLİ OLDU

Adana Demirspor, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'dan Osijek ile karşılaşacak.

????ADANA DEMİRSPOR TARİH YAZDI!



UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında Cluj'u 2-1 mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırdı.



⚽️43' David Akintola

????63' Andrew Gravillon

⚽️68' Vasile Mogos (P)

⚽️90+3 Cherif Ndiaye pic.twitter.com/KBz1C70PQr — Mynet Spor (@mynetspor) August 3, 2023



