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ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇ SONUCU! Süper Lig Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

06.10.2023 10:44 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor Trabzonspor maç sonucu araştırılıyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanan Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Adana Demirspor Trabzonspor maç sonucu ekranı internette araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ilk 11'ler...

Adana Demirspor Trabzonspor maçı için geri sayım sona erdi. Maç, 33 bin 543 seyirci kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı. Mücadele Adana ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, ev sahibi ekip zirve takibini sürdürdü. Adana Demirspor Trabzonspor maç sonucu ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Adana Demirspor Trabzonspor maçı ile ilgili detaylar...

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı bugün (6 Ekim 2023 Cuma) saat 20.00'de başladı.

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana geldi.

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan (Kevin), Stambouli, Belhanda, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Nani, Balotelli

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu


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