Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.



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