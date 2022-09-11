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Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

11.09.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.

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Trabzonspor Adana Demirspor

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