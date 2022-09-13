Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Trabzonspor’u 3-2 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Bu mücadeleden sonra maçı eğer kazanamasaydık gerçekten üzülürdük. O yüzden çok mutluyuz." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Her iki yarıda da çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini, tek üzüntülerinin onları daha fazla gole çevirememek olduğunu ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Böyle büyük bir rakibe de çok az şut imkanı tanımamız da ayrıca sevindirici. Rakip, penaltı haricinde baktığınızda tek bir şutla bile gol atabilen bir takım. O yüzden tehlikeli bir takım. Böyle büyük takımlara karşı skor 2-2’ye geldiğinde skoru psikolojik olarak da kaybetmek daha kolay oluyor. Bunun da altını çizmek istiyorum ve takımımı tebrik etmek istiyorum. Özellikle de şunu da eklemek lazım. Skor 2-2’ye geldiğinde az önce de dediğim gibi bu maçları kaybedebilirsiniz. Ama bizim takım sonuna kadar inançlı bir şekilde mücadelesine devam etti. Kendi karakterimizi ortaya koyarak bu maçı galibiyetle kapattık. Ben de biraz yorulduğum için sesim biraz kısa gelebilir size ama bu mücadeleden sonra maçı eğer kazanamasaydık gerçekten üzülürdük. O yüzden çok mutluyuz, bu galibiyet için.”

