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Adana Demirspor Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti! 3 puan tek golle geldi

27.08.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında 1-0 öne geçen Adana ekibi rakibini 1-0 mağlup ederken, 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti! 3 puan tek golle geldi

Süper Lig'de heyecan 4. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele Karagümrük'ün 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Günün kapanış mücadelesinde ise Adana Demirspor sahasında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma Adana ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

3 PUAN TEK GOLLE GELDİ!

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Adana Demirspor'un golü karşılaşmanın 6. dakikasında K. Rodrigues'den gelirken bu skorla 3 puanın sahibi Adana Demirspor oldu. Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 9'a yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Ümranispor 1 puanda kaldı.

HAFTAYA HATAYSPOR!

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Ligin 5. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Hatayspor'u konuk edecek, Ümraniyespor ise sahasıyla Trabzonspor'u ağırlacak.


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