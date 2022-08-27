Adana Demirspor Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti! 3 puan tek golle geldi

Süper Lig'de heyecan 4. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele Karagümrük'ün 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Günün kapanış mücadelesinde ise Adana Demirspor sahasında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma Adana ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

3 PUAN TEK GOLLE GELDİ!

Adana Demirspor'un golü karşılaşmanın 6. dakikasında K. Rodrigues'den gelirken bu skorla 3 puanın sahibi Adana Demirspor oldu. Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 9'a yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Ümranispor 1 puanda kaldı.

HAFTAYA HATAYSPOR!

Ligin 5. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Hatayspor'u konuk edecek, Ümraniyespor ise sahasıyla Trabzonspor'u ağırlacak.



