SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı Tiemoue Bakayoko, kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı Tiemoue Bakayoko, kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

01.02.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı Tiemoue Bakayoko, resmi evraklar için kulüp binasına gitti ancak imzadan son anda vazgeçti ve transfer gerçekleşmedi.

Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı Tiemoue Bakayoko, kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!
Tiemoue Bakayoko

Tiemoue Bakayoko

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Milan
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Adana Demirspor, bonservisi Chelsea'de olan orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko transferinde sona yaklaşmıştı. İmza atmak için kulüp binasına gelen yıldız oyuncu transferden son anda vazgeçti.

KİMSE ANLAM VEREMEDİ

1332501436

Tiemoue Bakayoko'nun bu tavrına kulüp personelleri anlam veremedi. Başkan Murat Sancak'ın canını sıkan bu olay karşısında tepkisiz kaldığı öğrenildi.

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALANACAKTI

Tiemoue-Bakayoko-1

Adana Demirspor Bakayoko’nun transferi için Chelsea ile anlaşmıştı. 2 yıllık sözleşme konusunda mutabakata varan iki taraf bugün imzaları atıp resmi duyuruyu yapacaktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Sancak, dünya yıldızlarını teker teker açıkladı!Murat Sancak, dünya yıldızlarını teker teker açıkladı!
Fabio Borini transferi bitiyor! Salı günü kulüp binasında olacak...Fabio Borini transferi bitiyor! Salı günü kulüp binasında olacak...
Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor bakayoko erden

En Çok Okunan Haberler

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Emre Demir, takımdan ayrılıyor!

Emre Demir, takımdan ayrılıyor!

Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!

Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!

Emre Belözoğlu böyle istedi!

Emre Belözoğlu böyle istedi!

Icardi transferi için umut ışığı yandı

Icardi transferi için umut ışığı yandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.