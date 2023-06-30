Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı yeni teknik direktörü Patrick Kluivert İstanbul'a geldi!

Vincenzo Montella'ya veda eden Adana Demirspor'da yeni hoca büyük oranda belli oldu. Adana ekibi Patrick Kluivert'i takımın başına getirmeye hazırlanıyor. 46 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, Süper Lig ekibiyle görüşmelere son noktayı koymak için İstanbul'a geldi.

BARÇA VE PSG'DE ÇALIŞTI

Son olarak Curaçao'yu çalıştıran Kluivert, daha önce Barcelona'da gelişim direktörü, PSG'de ise sportif direktör olarak çalışmıştı.

Hollanda futbolunun efsane ismi, futbolculuk kariyerinde ise Ajax, Milan, Barcelona ve Newcastle United gibi takımların formasını terletti.



