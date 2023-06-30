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Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı yeni teknik direktörü Patrick Kluivert İstanbul'a geldi!

30.06.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı ve tecrübeli hoca ile yollarını ayıran Adana Demirspor Patrick Kluivert ile anlaşma sağlarken, Hollandalı çalıştırıcı imza için İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı yeni teknik direktörü Patrick Kluivert İstanbul'a geldi!

Vincenzo Montella'ya veda eden Adana Demirspor'da yeni hoca büyük oranda belli oldu. Adana ekibi Patrick Kluivert'i takımın başına getirmeye hazırlanıyor. 46 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, Süper Lig ekibiyle görüşmelere son noktayı koymak için İstanbul'a geldi.

BARÇA VE PSG'DE ÇALIŞTI

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Son olarak Curaçao'yu çalıştıran Kluivert, daha önce Barcelona'da gelişim direktörü, PSG'de ise sportif direktör olarak çalışmıştı.

Hollanda futbolunun efsane ismi, futbolculuk kariyerinde ise Ajax, Milan, Barcelona ve Newcastle United gibi takımların formasını terletti.


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Teknik Direktör Adana Demirspor Vincenzo Montella yaşında hollandalı

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