Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Adana Demirspor'un rakibi Cluj, Avrupa kupalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

TRANSFER YASAĞI

Romanyalı ekip CFR Cluj, kulübün borçları nedeniyle büyük bir ceza alabilir. Oyuncularının maaşlarını bile ödeyemeyen Cluj'a UEFA büyük bir yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

BAŞKAN YALANLADI

Cluj ekibinin başkanı, "Transfer yapmaya devam edeceğiz. Transferler üzerinde çalışıyoruz. Yeni oyuncular ortaya çıkacak ve transfer edilecek. Takıma katılan ve takımdan ayrılan oyuncular olacak" ifadelerini kullandı.

GERÇEK ÖYLE DEĞİL!

Cluj, Avrupa kupalarından da olabilir. AS.ro, kulübün UEFA tarafından Avrupa kupalarından ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.



