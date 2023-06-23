SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...

23.06.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor’un Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakibi CFR Cluj, Avrupa kupalarından men edilebilir. Borçlarla uğraşan ve paraları ödeyemeyen Cluj çok zor günler geçiriyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Adana Demirspor'un rakibi Cluj, Avrupa kupalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

TRANSFER YASAĞI

CFR-1907-FC-U-Craiova-1948-240-2021.07.16-NIK_5872

Romanyalı ekip CFR Cluj, kulübün borçları nedeniyle büyük bir ceza alabilir. Oyuncularının maaşlarını bile ödeyemeyen Cluj'a UEFA büyük bir yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

BAŞKAN YALANLADI

cfr-cluj-stadium

Cluj ekibinin başkanı, "Transfer yapmaya devam edeceğiz. Transferler üzerinde çalışıyoruz. Yeni oyuncular ortaya çıkacak ve transfer edilecek. Takıma katılan ve takımdan ayrılan oyuncular olacak" ifadelerini kullandı.

GERÇEK ÖYLE DEĞİL!

Nana-boateng

Cluj, Avrupa kupalarından da olabilir. AS.ro, kulübün UEFA tarafından Avrupa kupalarından ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin rakibi sosyal medyada gündem olduFenerbahçe'nin rakibi sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor cluj UEFA s lig kulübün

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"

Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"

Fenerbahçe efsanesinden çağrı: Kal be Arda, bizi üzme!

Fenerbahçe efsanesinden çağrı: Kal be Arda, bizi üzme!

Genç futbolcu annesine morgda yapılanları öğrenince canına kıydı!

Genç futbolcu annesine morgda yapılanları öğrenince canına kıydı!

Pendikspor'dan ses getirecek transfer!

Pendikspor'dan ses getirecek transfer!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.