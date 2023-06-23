Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Adana Demirspor'un rakibi Cluj, Avrupa kupalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Romanyalı ekip CFR Cluj, kulübün borçları nedeniyle büyük bir ceza alabilir. Oyuncularının maaşlarını bile ödeyemeyen Cluj'a UEFA büyük bir yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.
Cluj ekibinin başkanı, "Transfer yapmaya devam edeceğiz. Transferler üzerinde çalışıyoruz. Yeni oyuncular ortaya çıkacak ve transfer edilecek. Takıma katılan ve takımdan ayrılan oyuncular olacak" ifadelerini kullandı.
Cluj, Avrupa kupalarından da olabilir. AS.ro, kulübün UEFA tarafından Avrupa kupalarından ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.